O apartamento sorteado poderá ser em qualquer uma das mais de 160 cidades onde a construtora tem empreendimentoDivulgação

Publicado 01/11/2021 15:20 | Atualizado 01/11/2021 15:24

Oportunidade para começar o ano de casa nova. A MRV vai sortear um apartamento de até R$ 180 mil para clientes que comprarem um imóvel até dezembro. A campanha batizada de "Casa, Comida e Roupa Lavada'' também vai premiar com um ano de supermercado em vales compras que somam R$ 6 mil e um voucher de compras de R$ 4.500 para uso exclusivo em compras online no marketplace Electrolux. A promoção é válida nos pontos de venda da MRV de todo o Brasil.



"Quem nunca sonhou com casa, comida e roupa lavada? A promoção é um incentivo para que o lar se torne uma realidade para o brasileiro que sonha com seu imóvel próprio. Com ela, a realização do sonho pode acontecer em dobro e ainda levar o conforto de ter supermercado garantido e eletrodomésticos, como a máquina de lavar, para propiciar a roupa lavada", diz Thiago Ely, diretor executivo Comercial da MRV.

Como funciona

Ao realizar a compra em um dos meses, o comprador erá direito a um número da sorte que será gerado para sorteio no mês seguinte pela loteria federal. Ou seja, ao fazer a aquisição em novembro, o cliente MRV vai concorrer no mês de dezembro e o cliente que comprar em dezembro vai participar do sorteio em janeiro. Há um limite de apenas um número da sorte por cada CPF cadastrado na promoção.

Loft: expansão internacional

A Loft, startup que facilita a compra e a venda de apartamentos por meio de uma experiência digital e com preços e informações verificadas, acaba de concluir a aquisição da startup TrueHome, do México, que também atua na compra e venda de imóveis.



Com a incorporação da proptech mexicana, a Loft passa a ser a plataforma de e-commerce de compra e venda de imóveis prontos com o maior faturamento em mercados emergentes fora da China e dá início à sua expansão internacional.