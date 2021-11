Empreendimento de alto padrão na Barra vendeu 80% dos apartamentos no fim de semana de lançamento - Divulgação

Publicado 02/11/2021 07:56

O Indicador Abrainc-Fipe do último trimestre móvel (maio, junho e julho) aponta uma alta de 69,5% nos lançamentos de imóveis, ante o mesmo período de 2020. Neste intervalo, foram lançadas 35.047 unidades habitacionais. Os dados referem-se ao levantamento realizado com 18 empresas associadas à entidade.



Nos sete primeiros meses, o estudo mostra que o volume de imóveis lançados é 58,7% superior ao mesmo período em 2020 e já totaliza 68.754 unidades. Na soma dos últimos 12 meses, encerrados em julho, os números saltam para 146.508 novos imóveis oferecidos no mercado, o que corresponde a um aumento de 35,4% em relação ao intervalo precedente.



O resultado das vendas também se destaca. "O setor imobiliário segue consistente e os números comprovam isso: nos últimos 12 meses foram comercializadas mais de 152 mil unidades pelas incorporadoras, o que demonstra a solidez e o potencial da atividade no processo de recuperação econômica brasileira. O nosso horizonte é o de crescimento, geração e manutenção de empregos e investimentos", destaca Luiz França, presidente da Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias).

R$ 480 milhões em um único fim de semana

E os números positivos não param. Na Barra da Tijuca, o empreendimento Oceana Golf Absolute Design, lançado pela mineira Patrimar, vendeu 80% em um único fim de semana. Segundo Lucas Couto, diretor Comercial e de Marketing da Patrimar, foram comercializados R$ 480 milhões no lançamento. Um VGV (Valor Geral de Vendas) muito expressivo que marca positivamente a estreia da empresa no Rio. O executivo ressalta que a ideia inicial era lançar três torres, mas com a demanda, a construtora abriu as vendas de mais uma. "Agora, estamos prevendo para este mês a abertura das duas últimas torres que, em um primeiro momento, estavam previstas para o primeiro semestre de 2022. Ou seja, vamos antecipar o empreendimento inteiro basicamente em 45 dias", adianta Couto. No total, serão seis torres com varandas na sala de estar com vista para mar e campo de golfe.



Mercado de Niterói em alta

Novo condomínio de luxo em Niterói vendeu 42% das unidades em 20 dias após o lançamento - Divulgação

Os bons resultados do setor também podem ser vistos no mercado de Niterói. Um dos exemplos é o MUD 333, empreendimento de luxo lançado pela Soter Engenharia no Jardim Icaraí, que vendeu 42% das unidades em 20 dias após o lançamento. O VGV (Valor Geral de Vendas) ultrapassou R$ 30 milhões. As duas coberturas lineares também foram vendidas por R$ 3,7 milhões cada uma.



A Soter prevê comercializar R$ 800 milhões no lançamento de quatro empreendimentos. O destaque é para o Residencial The Edge Residences, um prédio AAA, ou seja, de altíssimo luxo, com VGV de mais de R$ 550 milhões que será erguido no terreno da antiga sede do Clube de Regatas na Praia de Icaraí.