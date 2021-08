Advogado Marcus Antunes - Divulgação

Advogado Marcus Antunes Divulgação

Publicado 19/08/2021 05:00

Rio - "Tenho dinheiro depositado na conta do FGTS entre 1999 e 2013. Soube que seria possível pedir a revisão desse saldo. Isso é verdade?" (Celso Mathias, Mesquita)

É importante esclarecer que qualquer pessoa que tenha trabalhado de carteira assinada no período de 1999 a 2013, tem direito a ingressar na Justiça requerendo a revisão do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse direito também vale para quem já está aposentado ou tenha realizado o saque.

Publicidade

Especialista em Direito Civil, o advogado Marcus Antunes esclarece que a revisão possui como argumento que o índice aplicado (TR - Taxa Referencial) não reflete de forma precisa a inflação, gerando aos depositantes perdas financeiras em razão da diminuição do poder de compra nesse período.