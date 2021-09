Advogada Cátia Vita - Divulgação

Publicado 06/09/2021 05:00

Rio - "Contratei um combo da Oi, mas agora quero só cancelar a internet. A operadora informou que só aceita o cancelamento do combo de serviços, mas preciso continuar com o telefone. Isso é legal?" (Carmen Lúcia de Araújo)

A advogada Cátia Vita, especialista em Direito do Consumidor, esclarece que, infelizmente, depois que um combo é contratado, não é mais possível cancelar apenas um dos serviços. O contrato deverá ser cancelado como um todo.



Nesse cenário, a advogada recomenda que é fundamental que o consumidor verifique com atenção todas as condições da prestação do serviço antes de contratar um combo. É aconselhável ver ao site com calma, ligar para a central de atendimento - gravando a chamada, de preferência - e ler o contrato e regulamentos.

Se você tem um combo e deseja cancelar apenas o telefone fixo, saiba que terá que cancelar todos os serviços do pacote e contratá-los separados novamente, principalmente nos casos onde não há a tecnologia da fibra ótica, pois existe a necessidade de ter uma linha fixa para intermediar a conexão da internet.