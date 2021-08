O advogado Paulo Klein - Divulgação

O advogado Paulo Klein Divulgação

Publicado 26/08/2021 05:00

Rio - "Caí em um golpe em anúncio de aluguel de apartamento. A publicidade era perfeita, com foto, tudo certinho e ainda com o e-mail da proprietária. Fiz o depósito e o dinheiro sumiu. Não consigo, recorrendo à Justiça, ter o meu dinheiro de volta? Printei as conversas e tenho tudo documentado. É possível?" (João Vicente, Catete)

O golpe do falso anúncio de aluguel tem feito muitas vítimas em todo o país. Uma das formas para se proteger dos golpistas é confirmar a veracidade da existência do imóvel no local informado. O advogado criminalista Paulo Klein dá algumas dicas valiosas para evitar futuras dores de cabeça e prejuízo.



Primeiro, veja se o anunciante é uma empresa séria, com boa reputação na Internet. Se for uma empresa conhecida, faça contato e veja se de fato foi feito aquele anúncio. Se não for uma empresa conhecida ou se for feito por uma pessoa, ligue e confirme.



Segundo, vá antes ao endereço do imóvel no anúncio publicado e veja se as informações estão corretas. Terceiro, em hipótese alguma faça qualquer pagamento sem uma avaliação criteriosa no local, sem avaliar se o anunciante de fato é aquela pessoa que está se apresentando no anúncio.

O advogado Paulo Klein lembra que existem algumas decisões judiciais que responsabilizam o site onde o anúncio foi divulgado e, portanto, pode caber ao intermediário indenizar a vítima da fraude que foi efetuada por meio da plataforma.