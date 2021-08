Mariângela Albuquerque - Divulgação

Publicado 20/08/2021 05:00

Rio - "Tenho 70 anos e durante 1 ano e 7 meses fiquei em auxílio doença. Pretendo dar entrada na minha aposentadoria por idade. O tempo em que estive em auxílio doença é contado para fins de aposentadoria?" (Selma dos Santos, Niterói)

Essa é uma dúvida muito frequente. Atualmente, a aposentadoria por idade para mulher é partir de 62 anos. No pré-requisito idade, uma pessoa de 70 anos já atingiu o que a lei determina, mas pelas novas regras da Previdência Social, ainda são precisos 15 anos de contribuição ou 180 meses para ter direito ao benefício.

A advogada Mariângela Albuquerque, especialista em Direito Previdenciário, esclarece que é importante saber a data do afastamento e por quanto tempo o segurado ficou em auxilio doença. A regra atual é que afastamento de natureza acidentaria (aqueles referentes a acidente de trabalho ou à doença ocupacional) contam sem qualquer contribuição intercalada. A regra muda, todavia, para o período de afastamento do auxilio doença sem relação com o trabalho.



