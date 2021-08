Advogada Melissa Areal - Divulgação

Publicado 24/08/2021 05:00

Rio - "Em agosto, quando recebi o boleto de pagamento do meu plano de saúde, não veio a redução de 8,19%, determinada pela ANS. Entrei em contato com a operadora que informou que o desconto só seria aplicado em outubro. Eles estão corretos?" (Haroldo Cerqueira, Inhaúma)

A Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou que os planos de saúde individuais ou familiares regulamentados (contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98) não terão reajuste em 2021, mas sim uma redução do valor da mensalidade em 8,19%. Esse reajuste ‘negativo deve ser aplicado no mês de aniversário do contrato e sua referência vale para o período de maio de 2021 a abril de 2022.



A advogada Melissa Areal Pires, especialista em Direito à Saúde, explica que o mês de aniversário do contrato é o mês em que o contrato foi firmado. Por isso, o consumidor deve ficar atento e verificar o mês em que o contrato de plano de saúde foi assinado e conferir se o reajuste está sendo aplicado a partir deste mês, nunca antes.