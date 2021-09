consultora Irene Medeiros - Divulgação

Rio - "Levei um susto com o aumento do meu aluguel. Como posso negociar o valor diante do alto índice do IGP-M, que é o índice de correção usado no meu contrato?" (Hugo Gomes – Bonsucesso - Rio).

A palavra do momento é negociação. Segundo a consultora imobiliária Irene Medeiros, o reajuste no valor do aluguel é o tema que mais tem trazido preocupação aos inquilinos, pois trata-se do maior percentual dos últimos anos. Tudo isso em meio a uma pandemia!



Irene explica que o primeiro passo é que as partes entrem em acordo para alterar o índice de correção de IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) para outro indicador que refletiu melhor o momento, como o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Ele é a alternativa para um reajuste de contrato mais compatível com a realidade.



O proprietário precisa levar em consideração o bom inquilino, o que paga em dia, mantém o imóvel em boas condições de uso e protege o local. Nesse processo também é importante ponderar o atual momento de todos. “Muitos tem apenas um imóvel alugado ou alugam o seu para alugar outro imóvel. Então, a renda para eles é muito importante. Por isso é tão importante ouvir os dois lados e sempre trazer soluções para locadores e locatários”, enfatiza Irene Medeiros.



Dada à situação econômica do país é sempre importante usar o bom senso. Para locador, não é interessante ter um imóvel fechado, pois isso gera custos. Quanto mais tempo ele ficar sem inquilino, pior.



