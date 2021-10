O advogado Paulo Klein - Divulgação

Publicado 07/10/2021 04:00

Rio - "Em outubro do ano passado, meu cunhado se suicidou em casa, mas deixou um caderno explicando as razões que o levaram a tirar a própria vida. Acontece que o perito da Polícia Civil levou o caderno e disse que depois a família poderia reaver o material. A família pode reaver o caderno?" (Paulo Henrique- Magé - RJ).



Em primeiro lugar, é importante esclarecer que qualquer requerimento judicial ou extrajudicial (como em delegacias de polícia), só poderá ser realizado por um advogado ou defensor público. A entrega do caderno apreendido pelo perito apenas é autorizada após a elaboração do respectivo laudo técnico que, eventualmente, possa apontar se aquele manuscrito contendo as razões do suicídio foi de fato feito pela pessoa que morreu.

O advogado Paulo Klein esclarece que esse tipo de procedimento é importante e deve ser seguido com prioridade, até para resguardar o material encontrado e saber se ele será uma peça importante na investigação do caso.