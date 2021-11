Paulo Klein, advogado - Divulgação

Paulo Klein, advogado Divulgação

Publicado 03/11/2021 06:00

Como posso visitar alguém preso?

Meu sobrinho foi preso, mas não sabemos para que presídio ele foi levado. Como podemos obter essa informação? E em relação às visitas, o que é preciso fazer? (Eliana Marques, Penha, Rio)



É sempre uma angústia para os familiares quando chega o momento de saber para onde o familiar foi levado após a prisão. De acordo com o advogado Paulo Klein, é importante que a família entre em contato o quanto antes com um advogado, que seja especialista na área criminal, que poderá prestar assistência e orientação. Se isso não for possível, a família pode recorrer à Defensoria Pública, cujo serviço é gratuito, ou entrar em contato com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). Basta ligar para: (21)2334-5192, (21)2334-6293 ou (21)2334-5196.

Em relação às visitas, o advogado Paulo Klein esclarece que elas são permitidas para cônjuges (oficialmente casados) e companheiros, filhos, enteados, netos, pai, mãe, padrasto, madrasta, pai afetivo e mãe afetiva (somente quando não houver pai e mãe cadastrados para visita), avós, irmãos, tios e sobrinhos (maiores de 18 anos). Somente um único amigo será permitido. Alguns documentos são exigidos para ter acesso ao sistema prisional. Antes de ir, consulte no site do Detran, os documentos necessários para a visitação.

