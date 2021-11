Advogada Luciana Gouvêa - Divulgação

Advogada Luciana GouvêaDivulgação

Publicado 04/11/2021 04:00

Rio - "Comprei um celular e vivo tendo problemas com ele. Enviei mensagem para o SAC do fabricante, mas isso já tem duas semanas e ninguém responde. O que devo fazer?" (Bernardo Nunes, Petrópolis – Rio de Janeiro).



Em caso de defeito, estando o produto dentro do prazo de garantia, cabe ao fornecedor sanar os vícios de qualidade no prazo de até 30 dias, segundo a advogada Luciana Gouvêa. Se o prazo não for respeitado, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço.

Se o fornecedor do produto deixar de respeitar os direitos do consumidor, após reclamação comprovadamente formulada (com protocolo de recebimento), o prazo para reclamar no Poder Judiciário começará a contar a partir da resposta negativa do fornecedor.