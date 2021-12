Mariângela Albuquerque - Divulgação

Mariângela AlbuquerqueDivulgação

Publicado 29/12/2021 01:00

Rio - “Meu ex-marido faleceu há dois meses. Éramos divorciados, mas ele pagava pensão alimentícia. Tenho direito a requerer a pensão por morte?” (Fátima Santos, Duque de Caxias).



É muito comum que as pessoas pensem que pelo fato de estarem separadas não terão direito ao recebimento da pensão por morte. Segundo a advogada Mariângela Albuquerque, especialista em Direito Previdenciário, a lei determina que o divorciado e separado judicialmente que recebia pensão de alimentos terá a igualdade de condições com os demais dependentes habilitados a receber a pensão por morte. “Por isso, é possível que mesmo estando separada ou divorciada, mas recebendo pensão alimentícia se tenha direito a pensão por morte”, explica a especialista.



Inclusive nas situações de renúncias de alimentos no momento da separação e divórcio é possível pleitear a pensão por morte, desde que seja comprovada a dependência econômica. Mariângela ressalta a possibilidade de estender a pensão, isso porque em algumas situações há prazo determinado para o fim dos alimentos.



Neste caso, cabe a dependente comprovar que a situação econômica mudou e que é devida a prorrogação dos alimentos e, consequentemente a pensão por morte por prazo determinado se assim ficar comprovado, salienta o coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br, advogado Átila Nunes.



