Reclamar Adianta

Meu carro caiu no buraco. Quem indeniza?

A recomendação é registrar boletim de ocorrência e reunir provas do acidente, como fotos do veículo, do buraco, sempre identificando o nome da via pública, data e horário, além de testemunhas que estavam no local no momento da queda e viram a situação

Publicado há 2 dias