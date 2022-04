Advogado Mateus Terra - Divulgação

Publicado 20/04/2022 06:00

Estou comprando um imóvel e tenho dúvidas: a Caixa parcela a entrada do imóvel caso eu não tenha FGTS ou recursos próprios? Quando vou fazer a visita à obra, em caso de imóvel na planta, é de praxe só podermos ver o apartamento decorado e não visitar o imóvel que estou comprando e nem à área de lazer? (Magali Alves, Pechincha).



Quanto ao valor de entrada do imóvel, o advogado Mateus Terra explica que nenhum banco financia esse valor. “Para adquirir um imóvel, é necessário que o comprador tenha um valor mínimo, a ser abatido na entrada do imóvel, já que a garantia que o banco tem é o próprio imóvel. Em caso de não pagamento, o banco leva o imóvel à venda e recebe o valor para abater da dívida”, pontua o especialista.