Solon Tepedino, advogadoDivulgação

Publicado 15/04/2022 06:00

Comecei a trabalhar em uma loja para reforçar o atendimento para o Dia das Mães. A minha carteira não foi assinada. Isso é correto? (Ana Beatriz Bernardo – Méier)



O advogado trabalhista Solon Tepedino alerta que o que essa loja está fazendo com você é errado. O empregado, ainda que tenha um contrato temporário, ou trabalhe em um curto espaço de tempo para o empregador, deve ter a carteira assinada. “Não é certo a empresa que deixa de assinar a carteira de um trabalhador na condição de empregado com os requisitos do Artigo 3° da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, pontua.







Caso a loja não faça a parte, a recomendação, é entrar em contato com algum advogado de sua confiança e buscar seus direitos na Justiça do Trabalho, reivindicando indenização equivalente aos direitos perdidos por não ter tido a carteira assinada. Também é possível registrar denúncia no Ministério Público do Trabalho, salienta o advogado Átila Nunes, do serviço www. reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail

Segundo o advogado, de alguma forma, deve haver o registro de contrato deste empregado, sendo por CLT ou por Micro Empreendedor Individual (MEI). O empregado que não tem sua carteira assinada perde vários direitos como décimo terceiro, férias, recolhimento do FGTS, recolhimento do INSS, entre outros direitos presentes na verba rescisória de seu contrato.

