Fernanda Paes Leme, advogada - Divulgação

Fernanda Paes Leme, advogadaDivulgação

Publicado 18/04/2022 06:00

Estou em negociação com o proprietário de uma casa que fica em Saquarema, para passar alguns dias e aproveitar o Carnaval remarcado. O proprietário comunicou que para garantir a preferência, devo fazer o pagamento de 40% do valor total do aluguel. Isso é correto? (Lucas Fortunato - Cachambi)



Nas locações para temporada, que é a locação de imóvel por até 90 dias, o locador pode exigir o pagamento antecipado do valor do aluguel, assim, a cobrança de 40% é legítima. De acordo com a advogada Fernanda Paes Leme é sempre recomendável que os contratos sejam formalizados por escrito e contenham todos os detalhes da locação, entre eles: data de início e fim, valor do aluguel e de eventuais encargos, forma de pagamento e inventário dos móveis e utensílios que guarnecem o imóvel. É necessário, além do contrato, um recibo de pagamento. Não há necessidade de registrar o contrato no cartório.