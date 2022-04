Marcele Loyola, advogada - Divulgação

Publicado 22/04/2022 06:00

Estou desempregado há cinco meses e por isso não estou conseguindo pagar a pensão alimentícia do meu filho de 6 anos de idade. O que devo fazer? Tenho medo de ser preso. (Augusto Silva, Bonsucesso).



A lei determina ser dever de ambos os pais não apenas a guarda e educação dos seus filhos, mas também o seu sustento. Segundo a advogada Marcele Loyola, o não pagamento dos alimentos fixados a favor do filho enseja um processo de execução de alimentos, cabendo a este comprovar o pagamento dos valores devidos ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

“Se não for comprovado o pagamento dos alimentos ou a justificativa aceita, o juiz poderá decretar a prisão do devedor pelo período de até três meses”, explica a advogada.