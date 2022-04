Paulo Klein, advogado - Divulgação

Publicado 26/04/2022 06:00

Recebi uma mensagem por SMS que acreditei ser do banco do qual sou correntista. Cliquei e abri o link. Um hacker invadiu a minha conta e fez várias transferências. Há possibilidade de reaver esse valor? (Bia Gomes, C. Grande)



Segundo o criminalista Paulo Klein, o banco tem o dever de, comprovada a ação do criminoso, assumir a responsabilidade considerada objetiva, isto é, há obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. “A instituição deve indenizar a consumidora pelos danos sofridos. Se há indício de fraude, falhou a prestação do serviço”, diz o criminalista.



E atenção: se você for vítima de fraude, não deixe de fazer uma comunicação ao banco e também registrar um Boletim de Ocorrência com os detalhes da fraude. O trabalho de identificar os criminosos é da polícia junto com os bancos. Eles é que terão que rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro, da transferência da sua conta até o saque para descobrir em qual local os criminosos operam.



Nunca é demais lembrar. Bancos e instituições financeiras não enviam links com pedidos de confirmação de dados por SMS ou WhatsApp, reforça o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta: Jaqueline Gomes (Sumicity), Daniele Vasconcelos (Renner), Maitê Buarque (Riachuelo).