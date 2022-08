Henrique Lian, diretor de relações institucionais da Proteste - Divulgação

Contraí dívidas em 2015. Gostaria de saber se há algum impedimento para que eu assine uma ficha cadastral para contrato de locação. Além disso, como posso saber se o meu CPF ainda está negativado? Ana Leda Ramos, Bom Jardim.

Henrique Lian, diretor de relações institucionais da Proteste, lembra que as imobiliárias trabalham com a administração de bens de outra pessoa. “Cabe a elas a responsabilidade de garantir a segurança do contrato de locação. Por essa razão, realizam uma análise criteriosa da documentação e do crédito do consumidor interessado”, esclarece.



“Há alternativas no mercado que viabilizam que os contratos sejam celebrados por quem possui restrições”, diz ele. São as garantias locatícias. As mais comuns são caução (depósito de três meses do valor do aluguel), fiança (envolve a apresentação de um fiador, ou seja, uma pessoa que assumirá a dívida no caso do não pagamento do aluguel), seguro fiança (em caso de uma inadimplência, a seguradora pagará a dívida) e título de capitalização (investimento no qual o banco garante o pagamento do aluguel).



Para saber a condição do CPF, basta uma consulta simples e rápida no site empresas especializadas nesse serviço, como Serasa e Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), salientam os advogados do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



