Prefeitura do Rio paga primeira parcela do décimo terceiro nesta quinta-feira

Rio - A Prefeitura do Rio paga nesta quinta-feira a primeira parcela do décimo terceiro salário dos cerca de 170 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. O crédito cairá na conta dos funcionários ao longo do dia.



O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella nas redes sociais ainda nesta quinta-feira. A previsão é que a segunda parcela seja quitada em 17 de novembro, porém, no vídeo, Crivella não informa quando isso ocorrerá.