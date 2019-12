O prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem, nas redes sociais, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos estatutários — tanto os ativos, aposentados e pensionistas. O depósito caiu na conta dos funcionários, que, agora, ficam na expectativa pelo crédito da segunda parte da gratificação.

Pela previsão antes divulgada pelo governo, os valores devem ser quitados até o dia 17, mas não há ainda essa garantia. E as categorias agora temem que o pagamento da segunda cota seja empurrado para o próximo ano.

Questionada pela coluna, a prefeitura não divulgou quando será depositado o restante do abono. E informou que essa primeira cota foi paga com recursos financeiros do Tesouro Municipal — ou seja, com verbas da arrecadação, como de ISS e IPTU, entre outras.