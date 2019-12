Mais de mil inativos do Rio podem reaver pagamentos que foram cortados

Por não terem feito a prova de vida ao longo deste ano, 1.178 aposentados e pensionistas do Município do Rio estão temporariamente com os seus benefícios previdenciários suspensos. Os pagamentos estão retidos e só serão liberados depois que esses vínculos comparecerem a uma agência do Banco Santander — responsável por rodar a folha do funcionalismo municipal — para o recadastramento.

Desde o início do ano, 83 mil aposentados e pensionistas com finais de matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 já fizeram a atualização cadastral no banco. E o período para a realização da prova de vida era a cada mês, de acordo com o número de registro.

Por exemplo, aqueles com fim de matrícula 1 tiveram que comparecer ao banco em janeiro, os vínculos com final 2 foram obrigados a ir à agência em fevereiro e assim sucessivamente até chegar a vez do grupo com final de matrícula '0' (zero) em outubro.

O recadastramento é obrigatório e exigido todo ano pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio) como um dos mecanismos para controlar a folha de pagamentos, combater fraudes, e, consequentemente, o depósito indevido de benefícios previdenciários.

Todos esses 1.178 vínculos que perderam o prazo da prova de vida agora podem comparecer à qualquer agência do Santander no país e regularizar sua situação. A orientação é para que essas pessoas tentem se recadastrar o mais rápido possível, ainda antes do término do ano de 2019.

Retroativos

As pessoas que tiveram o pagamento do benefício previdenciário interrompido receberão todos os valores. Mas vale lembrar que o depósito não é feito de imediato. E todos as aposentadorias e pensões que ficaram retidas serão liberadas na próxima folha salarial a ser rodada. Por isso, o ideal é que o beneficiário corra e faça o mais rápido possível sua prova de vida.