Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) votam hoje a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA 2020), que prevê um déficit de R$ 10,7 bilhões nas contas do estado. Os trabalhos da base governista é para que o projeto seja aprovado da mesma forma que foi na Comissão de Orçamento — pelo parecer do relator Márcio Canella (MDB).



Enquanto isso, os servidores da Saúde estadual prometem pressionar os parlamentares para que sejam incluídos os destaques que tratam da categoria. O ponto central é o Plano de Cargos e Carreira (PCCS).



André Ferraz, um dos representantes do movimento 'PCCS Já', argumenta que a implementação do plano de carreiras é "constitucional" e corrige injustiças com os profissionais da área.



A ideia, agora, é articular pela adoção do plano de forma gradual, em 48 meses. A votação da PLOA será em sessão extraordinária no fim desta manhã.