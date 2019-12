Município revoga decisão que suspendia pagamentos; funcionalismo aguarda 13°

A Prefeitura do Rio revogou, nesta quinta-feira, a decisão (prevista em resolução publicada nesta terça-feira) que suspendia os pagamentos pelo Tesouro municipal, inclusive a segunda parcela do 13° salário. O ato que suspende a resolução deve sair publicado no Diário Oficial de amanhã, sexta-feira.



Com isso, aumenta a expectativa dos serradores ativos, aposentados e pensionistas pelo pagamento do restante da gratificação natalina. Em nota divulgada esta semana, a Fazenda municipal declarou que o 13° é despesa obrigatória e prioridade desta gestão.



Os trabalhos, agora, são para correr atrás de receita suficiente para quitar o abono, e demais pagamentos que a prefeitura tem que fazer nos próximos dias. Até o momento, a Fazenda não anunciou quando sairá o crédito da segunda parcela da gratificação.



A suspensão dos pagamentos foi a medida mais radical tomada pelo governo em meio aos arrestos no caixa municipal, determinados pela Justiça do Trabalho. Os confiscos são feitos para o pagamento de atrasados aos funcionários terceirizados da Saúde, todos contratados por Organizações Sociais.