O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) — vinculado à Secretaria Estadual de Educação — vai pagar nesta sexta-feira as gratificações do RAS (Regime Adicional de Serviço) de 328 agentes. O depósito, no valor total de R$ 347.745,96, é referente aos 1.044 serviços de 12 horas cumpridos pelos servidores do órgão.

Cada pagamento é relativo às horas extras trabalhadas em novembro, como confirmou à coluna a Secretaria Estadual de Educação. E, agora, a expectativa é de que o regime adicional cumprido pelos agentes de segurança socioeducativos neste mês de dezembro seja quitado em janeiro de 2020.