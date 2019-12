Vereadores estão em vigília informal durante crise financeira do Rio e temem cenário de 2020

Muitos números, perguntas, respostas e a preocupação continuou no ar. Esse foi o saldo da reunião que o secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, teve nesta quinta-feira com vereadores da Câmara Municipal. O secretário detalhou a projeção de receita para o município até o dia 8 de janeiro: R$ 1,3 bilhão é o valor esperado no caixa municipal neste período.

O montante será suficiente para pagar apenas a folha do funcionalismo (segunda parcela do 13º salário, vencimentos de dezembro e férias da Educação), além de obrigações com terceirizados das Organizações Sociais.

Mas o momento ainda é de apreensão. E os parlamentares decidiram ficar em vigília informal durante o recesso. Ou seja, não haverá autoconvocação da Câmara, mas uma comissão pluripartidária estará de prontidão nesse período, ressaltou o presidente da Casa, jorge Felippe (MDB).



'Otimismo'

Enquanto uns enxergam com preocupação o cenário financeiro para 2020, outros mostraram confiança nos números apresentados por Barbiero. Jorge Manaia (SDD) e Jorge Felippe, por exemplo, elogiaram a transparência e o detalhamento feito pelo secretário.

Aliás, o chefe da Fazenda disse "não haver crise, mas sim um desencontro de caixa" após os arrestos determinados pela Justiça nesta semana.

Desconfiança

Outros vereadores, no entanto, saíram da conversa sem confiança de que a prefeitura terá dinheiro suficiente. "É uma receita projetada, não há garantia de nada. E sem contar que o dinheiro obtido pela cota única do IPTU só vai segurar as folhas até junho", opinou o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Messina (PSD).

Agentes de Educação Infantil buscaram informações sobre rescisão - Paloma Savedra

Enquanto isso, agentes de Educação Infantil, cujos contratos temporários acabaram em novembro, cobraram interlocução da Câmara com o governo para o pagamento das verbas rescisórias devidas pela prefeitura aos mais de 1000 funcionários.

Procurada, a prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição.