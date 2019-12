Salário de dezembro de funcionários da Alerj cai na conta nesta quarta-feira

O pagamento do salário de dezembro dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) que estava previsto para o dia 27 foi antecipado. O dinheiro já está caindo na conta dos cerca de cinco mil funcionários ativos e inativos nesta quarta-feira (25 de dezembro) - além de deputados.

A presidência da Casa trabalhou para adiantar os procedimentos bancários, de forma que o pagamento fosse realizado neste dia de Natal.

Normalmente, o crédito sai no último dia útil do mês trabalhado, e já havia a determinação para a antecipação salarial ocorrer no dia 27. Mas, nos últimos dias, os trabalhos foram para adiantar ainda mais esse calendário, o que ocorreu hoje.

Previsão no Executivo

Para o funcionalismo do Executivo o depósito dos vencimentos de dezembro também será feito antes do prazo — que é o 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. O pagamento sairá em 6 de janeiro.