Salário de dezembro do funcionalismo estadual será pago no próximo dia 7

Rio - O governo do Estado Rio de Janeiro vai antecipar o pagamento do funcionalismo estadual para o próximo dia 7, terça-feira. Segundo fontes, todos os procedimentos bancários já foram realizados para garantir o crédito nesta data.



Pelo prazo oficial, previsto em calendário, o depósito ocorreria no décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado (15 de janeiro).



O pagamento antes do prazo, aliás, já era aguardado pelos servidores ativos, aposentados e pensionistas, já que, no final de 2019, o governador Wilson Witzel anunciou que os vencimentos de dezembro seriam quitados no dia 6. No entanto, depois, o governo não confirmou mais essa data.



Agora, o funcionalismo já poderá contar com o dinheiro em 7 de janeiro.