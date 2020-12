Previ-Rio é responsável pelas aposentadorias do município DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:03

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) paga, nesta sexta-feira, mais um lote de benefícios assistenciais aos servidores ativos e aposentados da prefeitura.

De acordo com a autarquia, serão pagos 97 créditos de auxílio-funeral, no valor de R$ 111.026,79; 167 créditos de pecúlio post-mortem, no valor de R$ 470.678,26; um crédito de auxílio-natalidade, no valor de R$ 419,49; dois créditos de auxílio-adoção, no valor de R$ 6.711,84; 182 créditos de auxílio-medicamento, no valor de R$ 39.373,88, e 44 créditos de auxílio-moradia, no valor de R$ 9.518,96.



Os benefícios assistenciais e previdenciários podem ser solicitados na página do Instituto (http://previ.rio).