Salário de dezembro da Prefeitura do Rio sairá na quarta-feira

Na Prefeitura do Rio, o pagamento dos salários de dezembro dos cerca de 180 mil servidores ativos, inativos e pensionistas está previsto para quarta-feira, dia 8. Ou seja, o crédito ocorrerá no 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, de acordo com o cronograma estabelecido no Decreto 46.198 de 2019.



A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura, que se limitou declarar que os vencimentos serão quitados conforme o decreto. E enquanto o crédito não cair na conta, a apreensão tomará conta do funcionalismo, principalmente depois da crise que estourou em dezembro no município.



Devido ao bloqueio nas contas do Rio, o depósito do décimo terceiro dos servidores só foi finalizado no dia 27 do último mês.