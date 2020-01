Vereadores iniciam reunião com secretário de Fazenda sobre finanças do Rio

Os vereadores da Câmara Municipal do Rio, que estão em vigília informal durante o recesso parlamentar, iniciaram há pouco a reunião agendada com o secretário de Fazenda, Cesar Barbiero, na casa legislativa. O encontro é para discutir a situação financeira do Rio, sobretudo as condições de caixa para pagar o funcionalismo ao longo deste ano, incluindo ainda os terceirizados.



Aliás, Barbiero gravou um vídeo ontem, ao lado do prefeito Marcelo Crivella, anunciando a antecipação salarial (da folha de dezembro) aos servidores ativos e funcionários celetistas de empresas municipais (como Comlurb). Já os aposentados e pensionistas receberão só amanhã, quarta-feira, quinto dia útil do mês - prazo previsto em calendário oficial.



Segundo o secretário, o adiantamento do crédito foi possível pela entrada de recursos financeiros em caixa, provenientes de ações como o Concilia Rio e a venda de imóveis.