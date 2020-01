Prefeitura de São Gonçalo convoca aprovados em concurso da Saúde

A Prefeitura de São Gonçalo convocou, nesta terça-feira, 52 profissionais da área médica para tomar posse no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais classificados obtiveram habilitação pelo concurso público realizado em 2016. Com esse chamamento, a expectativa é que o atendimento nas unidades de saúde seja ampliado.

Todos os profissionais devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na prefeitura, em 30 dias, para fazer avaliação médica pericial. Depois, será feita a entrega de documentos para tomada de posse.



Além da área de saúde, foram convocados ainda dois técnicos de apoio especializado/arrecadação, dois analistas em engenharia civil e seis analistas de contabilidade.



A prefeitura fica na Rua Doutor Feliciano Sodré 100. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.





Confira os documentos e exigências necessárias para a posse:





- Carteira de Trabalho

- Duas fotos 3x4- Título de eleitor e último comprovante de votação

- Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino)

- Comprovar todos os pré-requisitos exigidos

- Ser considerado apto no exame de saúde de admissão

- Documento de identidade e CPF

- Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento

- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos

- PIS/Pasep- Possuir 18 anos completos, quando da convocação

- Estar em gozo dos direitos políticos

- Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais

- Certificado ou diploma de escolaridade

- Registro profissional no conselho para categoria

- Comprovante de quitação da anuidade do conselho profissional (se for o caso)

- termo de posse, caso já tenha sido empossado em emprego público

- Não ser aposentado por invalidez em qualquer dos regimes previdenciários

- Ter atendido às condições especiais prescritas na legislação vigente para os cargos públicos