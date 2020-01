Categorias do funcionalismo municipal do Rio se mobilizam para garantir salários em dia

Em meio às discussões sobre o cenário fiscal do Município do Rio, em 2020, representantes de diferentes categorias do funcionalismo vão se reunir hoje para definir um calendário de mobilizações. Os integrantes do movimento unificado (Mudspm) decidiram ficar em alerta após os atrasos nos pagamentos (do décimo terceiro salário) no fim de 2019, entre outras questões.



Os prognósticos para a situação fiscal no ano de 2020 e a situação do Regime Próprio de Previdência, entre outros itens, estarão na pauta.



"Vamos nos reunir nesta quarta-feira para analisar a conjuntura e formular ações", declarou Ulysses Silva, integrante do Mudspm.



"O anúncio de que a securitização de créditos tributários é a principal esperança do governo, e provavelmente a única, é angustiante", acrescentou Silva, afirmando que, "dias sombrios se avizinham", e, por isso, o funcionalismo se mobilizará.