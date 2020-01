Prefeitura de Itaboraí concede abono salarial para professores

Os profissionais do magistério do município de Itaboraí receberão abono salarial ainda neste mês de janeiro, referente a dezembro de 2019. O decreto nº 140, publicado em 27 de dezembro de 2019, concede o abono aos professores em efetivo exercício ao cargo, equivalente a até 48% do vencimento base. Ao todo, 3,2 mil profissionais da Educação receberão o abono.



De acordo com a prefeitura, "o abono é fruto do trabalho de uma gestão administrativa e educacional realizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo". E será pago com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



"É uma satisfação para mim como gestor público iniciar o ano com este abono salarial. Assim, estamos valorizando o trabalho desses profissionais que tanto se dedicam para garantir uma educação de qualidade em nosso município", disse o prefeito, Dr. Sadinoel.



Em 2019, a prefeitura concedeu 10% de correção salarial aos funcionários do município — aproximadamente 6,5 % de correção inflacionária, de 2017 e 2018, e mais 3,5 % de ganho real.