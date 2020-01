Aposentados do Município do Rio com fim de matrícula 1 devem fazer prova de vida este mês

No Município do Rio a prova de vida já é uma medida exigida há anos. E funciona também por grupos, de acordo com o número final de matrícula do vínculo. Agora, neste mês de janeiro, por exemplo, é a vez dos aposentados e pensionistas, com fim de matrícula 1, irem a uma agência do Santander — banco pagador dos salários do funcionalismo municipal — e realizarem o recadastramento.



Esse grupo tem até o dia 31 de janeiro para fazer a prova de vida, que começou em 2 de janeiro.



O procedimento tem que ser feito, exclusivamente, no Banco Santander, mediante apresentação de Identidade e CPF.



Caso o inativo ou o pensionista não possa comparecer ao banco, por algum motivo, deverá entrar em contato com o Disque Servidor, no telefone (21) 2599-4746, para orientação sobre o procedimento a ser adotado.