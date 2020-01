Educação estadual abre inscrições para professores trabalharem em escolas militares

A Secretaria Estadual de Educação vai abrir inscrições, na semana que vem, para o processo de seleção interna de professores interessados em trabalhar nas escolas militares do estado. O responsável pela pasta, Pedro Fernandes, declarou à coluna que serão feitos dois processos: um para escolha de diretores, e outro para a de educadores em sala de aula.



A intenção da secretaria, que implementa esse projeto em parceria com a Polícia Militar do Rio, é ampliar para 30 escolas até o fim do ano. E o processo de seleção para diretor será diferente. Os detalhes, no entanto, ainda estão sendo definidos.