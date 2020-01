Estudos podem alavancar desenvolvimento de municípios fluminenses

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) firmaram um convênio que vai gerar estudos de viabilidade econômica para projetos de infraestrutura em municípios fluminenses.

A partir de janeiro, a expectativa é que a parceria comece a formatar fundos de investimentos para financiar ações em áreas como a de preservação ambiental, saúde e urbanismo com recursos públicos e privados.



Segundo o presidente da Codin, Fábio Galvão, o acordo agrega credibilidade às iniciativas que a companhia pretende incorporar a sua atividade.

"Contaremos com a expertise da FGV para alavancar investimentos para o desenvolvimento sustentável do interior do estado e, ao mesmo tempo, apoiar a retomada do setor industrial do Rio de Janeiro", concluiu Galvão.