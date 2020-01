Nova Iguaçu abre vagas para professores voluntários de Educação Física

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para a seleção de 15 professores voluntários, além de cadastro de reserva, para a área da Educação Física. Para se candidatar às vagas, exceto as de artes marciais, é necessário possuir graduação em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e carteira do CREF.

A publicação em Diário Oficial e a ficha de inscrição estão no site da Prefeitura de Nova Iguaçu (http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semel/selecao-de-professores-voluntarios/).

Os voluntários atuarão ministrando aulas desportivas e recreativas, como natação (infantil e adulto), natação para PCD (Pessoas com Deficiência), hidroginástica, basquetebol, voleibol, handebol, futsal, futebol Society, atletismo, judô, capoeira, kickboxing, funcional, ginástica rítmica, melhor idade, dentre outras.

Os profissionais também poderão trabalhar em eventos organizados ou apoiados pela secretaria, como os Jogos Estudantis de Nova Iguaçu, Aniversário de Nova Iguaçu e Outubro Rosa.

Inscrição

Para participar, o candidato deve acessar o site da prefeitura, baixar a ficha de inscrição, preenchê-la e entregá-la na secretaria (Rua Iracema Soares Pereira Junqueira 65, Centro).

É preciso apresentar também cópia e original da carteira do CREF, comprovante de residência, currículo e diploma de graduação. O atendimento na secretaria acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Seleção

Os voluntários serão selecionados após entrevista, prevista para ocorrer entre os dias 17 e 20 de fevereiro.

O resultado deverá ser divulgado no dia 4 de março. Interessados que queiram tirar dúvidas podem entrar em contato com a Semel pelo telefone (21) 2666-0171 ou e-mail: semel@novaiguacu.rj.gov.br.