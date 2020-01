Convênio garante até 60% de desconto em curso de universidade para servidores de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias e a Universidade Estácio de Sá (Campus Caxias) formaram uma parceria que vai contemplar os funcionários públicos do município e seus dependentes diretos.

Todos os servidores, seus cônjuges e filhos poderão se matricular no curso de Medicina Veterinária com direito a 60% de desconto no primeiro semestre e 50% durante todo o curso.

Os novos alunos estudarão em um prédio totalmente novo e confortável, situado na Rua Paulo Lins 20, bairro Vinte e Cinco de Agosto.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 31/03/20 pelo link

https://consultor.estacio.br/inscricaoconsultor/8057, ou pelo telefone (21) 97915-0723.