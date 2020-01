Procuradoria Geral do Estado inicia prova de vida de inativos e pensionistas

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) deu início ao processo anual de comprovação de vida dos procuradores e servidores aposentados, além dos pensionistas do órgão. Todos deverão deverão comparecer à sede da PGE-RJ (na Rua do Carmo 27, 11º andar, na Gerência de Recursos Humanos) no mês de aniversário.

Em caso de impossibilidade de locomoção ou comparecimento, a prova de vida poderá ser realizada por procurador, com documento de procuração outorgado há menos de três meses e com firma reconhecida em cartório.

Documentos

Para aprova de vida, é necessário estar portando: Identidade, CPF e comprovante de residência

atualizado. Em caso de dependentes, trazer também certidão de nascimento (filhos menores ou

inválidos), certidão de casamento/escritura de união estável (cônjuge/companheiro), bem como

CPF.

Residentes no exterior

Deverão encaminhar, além dos documentos relacionados acima, Traslado de Escritura Pública de Declaração de Vida, de Estado Civil e de Comprovação de Endereço, lavrada por Tabelião de Notas pela Embaixada Brasileira ou Consulado Brasileiro, conforme o caso, aos cuidados da Gerência de Recursos Humanos.

Dúvidas poderão ser enviadas através do e-mail grh@pge.rj.gov.br, ou nos telefones 2332-

9276/2332-0827.