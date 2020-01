Funcionalismo organiza ato na Prefeitura do Rio pela recuperação da previdência

Em reunião realizada nesta quarta-feira, o funcionalismo municipal do Rio decidiu fazer um ato unificado na sede da prefeitura (na Cidade Nova), em 5 de fevereiro. Na pauta: a recuperação financeira do Fundo Especial de Previdência (Funprevi) — administrado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio).

Na assembleia, os integrantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos Municipais (Mudspm) também agendaram outra manifestação na abertura do ano legislativo na Câmara dos Vereadores, em fevereiro. As categorias querem cobrar dos parlamentares uma posição e uma atuação contundente frente ao governo pela recuperação da previdência.

O Mudspm voltará a se reunir no próximo dia 30 para discutir mais detalhes do calendário de mobilizações, além da situação financeira do município.