Pacote de reforço de caixa não está fechado

O governo de Wilson Witzel ainda não fechou os projetos que enviará à Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) para aumentar a receita dos cofres fluminenses. Sem abrir os detalhes, o secretário da Casa Civil e Governança, André Moura, disse à coluna, em 14 de dezembro, apenas que novas propostas serão encaminhadas. O reforço de caixa garantirá, sobretudo, o pagamento em dia do funcionalismo.

Moura deu a declaração pouco tempo depois de os deputados aprovarem a proposta de emenda constitucional (PEC) de desvinculação de receitas dos fundos estaduais, como Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam).

Essa flexibilização do dinheiro dos fundos — com a transferência dos saldos existentes nessas reservas para o Tesouro estadual — foi, inclusive, o principal projeto enviado pelo governo no fim do ano passado com o foco de garantir mais dinheiro em caixa. Na verdade, serão R$ 900 milhões a mais nos cofres.

Agora, a expectativa é pelo novo pacote com projetos que têm a finalidade de 'engordar' o caixa do Rio. Nos bastidores, alguns integrantes do Executivo apontam ainda que também está por vir mais uma revisão de incentivos fiscais.