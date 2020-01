Previ-Rio: comprovação de auxílio-creche até dia 31

Os mais de 3 mil servidores da Prefeitura do Rio que receberam o auxílio-creche do Previ-Rio em 2019 têm até 31 de janeiro para a comprovação do uso correto do benefício. Aqueles que não comprovarem, por meio de documento oficial, terão de devolver ao Previ-Rio o valor recebido no ano passado.

Para isso, é preciso apresentar a declaração do estabelecimento de ensino — em papel timbrado —, assinado pelo responsável da escola com respectivo carimbo, contendo o ato de autorização de funcionamento e o CNPJ da instituição.

O documento tem ainda que conter a informação referente ao período em que a criança esteve matriculada na creche.

Os beneficiários devem entregar a declaração na Central de Atendimento do Previ-Rio (térreo do bloco 2 da sede da prefeitura, na Cidade Nova), das 9h às 16h, entre segunda e sexta-feira.

O auxílio-creche é no valor mensal de R$ 270,42 mensais. O benefício foi pago aos servidores que receberam até R$ 3.816, em dezembro de 2018, e que tiveram dependentes de 1 até 6 anos estudando em creches particulares.