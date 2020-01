Onze órgãos do Rio já utilizam o Uber do Governo Federal

Onze órgãos do Rio de Janeiro já estão utilizando o TáxiGov, o Uber do governo federal. Implantado em outubro de 2019 no estado, o serviço é utilizado no transporte de servidores e colaboradores em deslocamentos a trabalho.

Segundo o secretário de Gestão, Cristiano Heckert, o objetivo é melhorar a oferta de serviços de transporte administrativo ao servidor, com economia e eficiência.



“Depois do sucesso da implantação do TáxiGov no Distrito Federal (DF), o Ministério da Economia escolheu a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana para expandir o modelo em função da quantidade de órgãos e servidores que trabalham na cidade”, explica o secretário.



Entre os órgãos que já utilizam o modelo estão o Colégio Pedro II, a Casa da Moeda, a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a Agência Nacional de Petróleo (ANP).



Na época da licitação, 51 órgãos e entidades manifestaram interesse em participar da Ata de Registro de Preços. Se todos eles aderirem ao TáxiGov, o governo estima uma economia de R$ 13,6 milhões. “Isto pode representar uma economia de 48% em relação ao gasto anual anterior para transporte de servidores nestes órgãos”, complementa Heckert.