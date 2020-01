Expectativa nos bastidores da prefeitura é de antecipação salarial; governo não confirma

A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não confirma oficialmente a antecipação do salário de janeiro para o funcionalismo municipal. Porém, nos bastidores, os trabalhos são para que o crédito saia antes da data prevista em calendário — que é o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, ou seja, 7 de fevereiro.

Alguns governistas veem possibilidade de isso se concretizar, tendo em vista que nesses primeiros meses do ano a receita é maior. Mas dizem que, por enquanto, não é possível ter certeza de que o adiantamento será viável, pois isso depende da avaliação da condição de caixa com o total de despesas previstas para ese período.

Questionada pela coluna sobre a data do crédito, a Secretaria Municipal da Casa Civil informou apenas que os vencimentos serão pagos "de acordo com o Decreto 47091/2020, que determina o pagamento até o quinto dia útil do mês".