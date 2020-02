Seap abre mais de 600 vagas para cursos a agentes

Com o objetivo de dar continuidade à formação dos servidores do sistema prisional, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) vai oferecer 625 vagas para diversos cursos voltados aos agentes penitenciários. As inscrições estão abertas e a primeira capacitação já terá início na próxima quarta-feira (5 de fevereiro).

Entre os cursos promovidos pela Escola de Gestão Penitenciária (EGP) estão 'Metodologia e Pesquisa Acadêmica no contexto prisional', 'Instrutor de armamento e tiro', 'Capacitação em Segurança Penitenciária' e 'Intercâmbio das Forças Operacionais Cooperativas' (para a troca de informações e experiências com foco na área de segurança).

No ano passado, a EGP ofereceu 86 cursos. E mais de três mil servidores do sistema prisional fluminense se formaram.

A Seap vai promover também, neste semestre, mais uma turma do Curso de Inteligência Penitenciária, que é referência nacional na área. A capacitada é indicada pela Direção de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a servidores do sistema penal de todo o país.

Para o secretário de Administração Penitenciária, Alexandre Azevedo, o apoio do governador foi fundamental para alcançar os índices do ano anterior.



"Em 2019, entre cursos, eventos e treinamentos, nós tivemos quase seis mil pessoas capacitadas pela Seap. Em 2020, queremos superar este número, valorizando e qualificando nossos servidores. O servidor da Seap, que já demonstra grande expertise em suas ações diárias, se sente ainda mais preparado para desenvolver seu trabalho quando tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos", declarou o secretário.