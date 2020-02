Professores cobram reunião com Crivella para tratar de reajuste e outras reivindicações

Professores da rede municipal do Rio farão assembleia nesta quarta-feira (5 de fevereiro) para tratar de itens da pauta da categoria, como reajuste salarial e um terço da carga horária reservada para planejamento de aulas. O encontro será no Club Municipal, na Tijuca, e de lá os servidores seguirão para a sede da prefeitura, na Cidade Nova. Os educadores cobram ainda uma reunião com o prefeito Marcelo Crivella para levar essas reivindicações.

Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe) estiveram ontem na prefeitura, onde protocolaram dois ofícios: um para pedir a audiência com Crivella, e outro para que a categoria tenha mais informações sobre as unidades escolares afetadas pela crise na água da Cedae.

"Vamos cobrar o reajuste salarial ao prefeito. São dois anos sem reajuste (a última reposição foi concedida no início de 2019, com percentual referente ao acumulado de 2017 e 2018)", declarou Dorotea Santana, integrante da entidade.

A categoria havia ainda marcado uma paralisação para esta quarta-feira, que seria o primeiro dia do ano letivo - que acabou cancelado devido aos problemas no abastecimento de água.

Ainda assim, os professores seguem mobilizados e devem votar na assembleia desta quarta-feira um indicativo para greve.