Professores do Rio aprovam paralisação em 18 de março

Em assembleia realizada nesta quarta-feira, professores da rede municipal do Rio decidiram fazer uma paralisação de 24 horas no dia 18 de março — mesma data de mobilização nacional em defesa dos servidores públicos. O dia também será marcado pela greve geral da Educação convocada pela CNTE, em defesa do Fundeb permanente.

Após a assembleia (organizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio), que ocorreu no Club Municipal, na Tijuca, a categoria seguiu para a sede da prefeitura, onde aguarda uma audiência com representantes da Secretaria Municipal de Educação.

Os educadores também definiram, na reunião, entrar em estado de greve — classificando como "processo permanente de mobilização " — pela pauta de reivindicações da categoria.

Entre os itens da pauta, os servidores pontuam a defesa de reajuste salarial relativo a 2019; manutenção da alíquota previdenciária de 11%, já que a contribuição poderá aumentar para 14% devido à Reforma da Previdência; reserva de um terço da carga horária para planejamento de aulas; defesa do Fundeb; plano de carreira unificado da Educação, concurso para professores e funcionários; pagamento de insalubridade para merendeiras e serventes; jornada de 30 horas para funcionárias; entre outros.