Pagamento do salário de janeiro ao funcionalismo estadual sairá no dia 14

O salário de janeiro do funcionalismo estadual do Rio será pago em 14 de fevereiro, ou seja, no prazo oficial previsto em calendário, que é o décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

A informação foi confirmada na noite desta quarta-feira pela secretaria de Fazenda, após questionamentos da coluna diante da expectativa dos servidores por uma antecipação salarial.

Ao longo do dia de hoje, integrantes da Secretaria de Fazenda avaliavam as condições de caixa para uma eventual antecipação do depósito.

E, na terça-feira, logo após a cerimônia de abertura do ano legislativo, na Alerj, o secretário André Moura já não tinha garantido que haveria possibilidade de antecipar o crédito.

O titular da Secretaria da Casa Civil e Governança explicou que houve perda de arrecadação no Fundo de Participação dos Estados (FPE) de quase R$ 300 milhões em janeiro de 2020 — comparado com o mesmo período do ano passado.