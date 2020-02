Guarda Municipal imunizada: Secretaria de Saúde vacina agentes contra sarampo

Faltando 15 dias para o Carnaval, a Secretaria de Saúde do Município do Rio desembarca na sede da Guarda Municipal nesta sexta-feira (dia 7) para vacinar os agentes contra o sarampo. A intenção é que todos que não tenham recebido as doses necessárias da vacina sejam imunizados.

A ação faz parte do plano de intensificação de imunização para os profissionais que lidam com turistas, como motoristas de táxis e aplicativos, funcionários da rede hoteleira das forças de segurança.



Mais de 100 mil vacinados na cidade



Do dia 1º de janeiro até o dia 1º de fevereiro, quando foi realizado o Dia D de mobilização, 103.649 receberam a dose da vacina nas 233 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) da rede municipal. Só no Dia D, 56.643 pessoas receberam a vacina.

O aumento da procura já havia sido percebido a partir do início da campanha, no dia 13. Da data até o dia 31 de janeiro foram 47.006 pessoas imunizadas.